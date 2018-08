Bangladesh, governo blocca internet mobile dopo proteste giovani

In Bangladesh è stato deciso il blocco dell'accesso a internet da cellulari, tablet e altri device mobile nel tentativo di arginare le proteste di molti giovani del Paese, proteste che sono sfociate in violenze nei giorni scorsi. Le manifestazioni sono iniziate a Dacca per chiedere maggiore sicurezza stradale dopo che due adolescenti sono stati travolti e uccisi da un autobus che procedeva a forte velocità.