Bangladesh, Farnesina chiede prudenza: rischio di altri atti ostili

Dopo la strage di Dacca, la Farnesina chiede agli italiani in Bangladesh la "massima prudenza, in particolare nei luoghi abitualmente frequentati da stranieri e di limitare gli spostamenti, soprattutto a piedi, allo stretto necessario". "Non si può escludere - si legge sul sito Viaggiare Sicuri - il rischio di possibili ulteriori atti ostili".