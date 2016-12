Bangladesh,allerta Usa ad americani

Cesare Tavella

All'indomani dell'uccisione del cooperante italiano Cesare Tavella, gli Usa hanno diramato una avvertenza ai propri cittadini in Bangladesh a limitare i loro spostamenti. In un comunicato firmato dal Consiglio di consulenza per la sicurezza di Oltremare, si dice che "militanti potrebbero aver progettato attacchi ad interessi dell'Australia in Bangladesh". Gli attacchi, "se avvenissero, potrebbero anche coinvolgere altri stranieri".