Bangladesh, 100mila studenti per la mano per dire no al terrorismo

Catena umana a Dacca formata da oltre 100mila studenti che si sono tenuti per mano per dire "no" al terrorismo in Bangladesh, teatro a luglio di un terribile attacco rivendicato dall'Isis nel quale sono morte 20 persone, tra cui 9 italiani. Gli studenti provenivano da centinaia di università di tutto il Paese: 'Il Bangladesh lotta contro il terrorismo', 'Vogliamo la pace', era scritto su alcuni degli striscioni sorretti dai manifestanti.