Bangkok, poliziotto disarma aggressore e lo abbraccia: il lieto fine di un gesto di follia

Aveva lavorato per tre giorni come guardia di sicurezza e non era stato pagato; inoltre gli avevano appena rubato la chitarra con la quale si esibiva per strada per sbarcare il lunario. Era disperato il 45enne che ha fatto irruzione in una centrale di polizia nel distretto Huay Kwang di Bangkok (Thailandia) con un grosso coltello, minacciando il poliziotto di turno. Ma l'ufficiale che ha incontrato all'ingresso, Anirut Malee, invece di neutralizzarlo, ha cercato con parole rilassate e con gesti convincenti di farsi consegnare l'arma. Ci riesce e la tensione si scioglie in un abbraccio. Il tutto davanti all'occhio della telecamera di sorveglianza del commissariato: il filmato ha fatto il giro del Web.