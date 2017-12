Bangkok, famiglia dello Zimbabwe bloccata da due mesi in aeroporto

La loro storia, che sta commuovendo l'intera Thailandia, è saltata fuori quando un uomo ha pubblicato su Facebook una foto nella quale consegna un regalo di Natale a uno dei bambini.



Il servizio immigrazione ha spiegato che la famiglia è entrata in Thailandia a maggio con visti turistici. Il 23 ottobre i quattro adulti con i bambini hanno tentato di volare in Spagna via Ucraina, ma la compagnia aerea li ha bloccati perché sprovvisti di visti per il Paese iberico. Con i visti turistici per la Thailandia scaduti, non hanno voluto rientrare nel loro Paese come ha ricordato un agente del servizio immigrazione: "Sono intrappolati e si sono rifiutati di entrare in Zimbabwe per timori per la loro sicurezza alla luce degli ultimi disordini".