Banche, Renzi: entro aprile un nuovo provvedimento per la solidità

"Crediamo che entro la fine del mese ci possa esser un ulteriore provvedimento per cercare di smuovere il credito, per dare maggiore solidità al sistema delle banche e maggior credito alle imprese". Così Matteo Renzi da New York. "Abbiamo visto con favore il lavoro dei privati per costituire una soluzione di ampio raggio per risolvere la questione del credito, avremmo preferito una soluzione quando l'Ue consentiva margini di manovra più ampi", aggiunge.