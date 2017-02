6 febbraio 2017 22:58 Ban travel, Silicon Valley contro Trump. "No" al bando anche da sedici Stati Usa I colossi del settore tech contestano il presidente: "Ci danneggia". Intanto lui prosegue la guerra ai media: "Pubblicano sondaggi falsi"

La Silicon Valley contro Donald Trump e il suo Ban travel. Novantasette società del settore tech, da Apple a Zynga, passando per Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Snap e Uber, hanno deciso di partecipare alla battaglia in tribunale contro la Casa Bianca, presentando alla Corte d'Appello un "amicus curiae", ovvero un documento di una parte non in causa in cui sono fornite delle informazioni per aiutare il tribunale a decidere.

Si allarga quindi il fronte contro il bando di Trump. Sedici Stati Usa - tra cui quello di New York e la California - hanno presentato presso la corte di appello di San Francisco un documento in cui si schierano contro il provvedimento e a favore della causa intentata dagli Stati di Washington e del Minnesota.



Senza immigrati Stati Uniti non sarebbero potenza mondiale - I big della tecnologia hanno firmato una memoria durissima sul provvedimento: "Gli immigrati hanno fatto molte delle più gradi scoperte della nazione e creato alcune delle aziende più innovative e iconiche. L'America ha riconosciuto a lungo l'importanza di proteggerci contro chi ci farebbe del male, ma lo ha fatto mantenendo il nostro fondamentale impegno ad accogliere gli immigrati - si legge nel documento - aumentando i controlli sulle persone che cercano di entrare nel nostro Paese".



Trump ci sta danneggiando - L'ordine di Trump "infligge un danno sostanziale alle aziende statunitensi. Ostacola la capacità delle aziende americane di attrarre grandi talenti, aumenta i costi imposti al business, rende più difficile per le aziende americane competere sul mercato internazionale e dà alle imprese globali un nuovo e significativo incentivo" a lavorare "fuori dagli Stati Uniti".