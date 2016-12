Ban Ki-moon: vorrei vedere una donna al timone dell'Onu

Il segretario generale delle Nazioni unite Ban Ki-moon vorrebbe vedere una donna per la prima volta alla guida dell'Onu, fondato oltre 70 anni fa. Avvicinandosi alla scadenza del suo mandato, il 31 dicembre prossimo, Ban ha detto che "è giunto il tempo" per un segretario generale donna dopo otto uomini al timone dell'organizzazione internazionale. Attualmente ci sono 11 candidati in lizza per succedergli, sei uomini e cinque donne.