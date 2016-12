Ban Ki-moon, allarme per Falluja: "50mila civili in pericolo"

Il segretario generale dell'One, Ban Ki-moon, lancia l'allarme per la citta irachena di Falluja. Secondo le stime delle Nazioni Unite ci sono circa infatti 50mila civili che si trovano in una situazione di "grande rischio". In particolare il pericolo è per coloro che stanno cercando di fuggire alla offensiva dell'esercito iracheno lanciata per riconquistare la città in mano all'Isis. L'Onu rilancia dunque l'appello per corridoi umanitari per i profughi.