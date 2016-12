Baltimora:via a megaraduno pacifico

Una grande manifestazione pacifica è in corso a Baltimora, con un mega-raduno che al momento riempie la piazza antistante il municipio, dove si esprime soddisfazione per la decisione di revocare il coprifuoco che era rimasto in vigore per cinque notti consecutive dopo i disordini dello scorso lunedì. Anche la guardia nazionale, che con 3000 unità ha presidiato per giorni le strade di Baltimora, si appresta a lasciare la città.