Baltimora, stupratore in fuga con ostaggi: si è arreso a polizia

L'uomo che si era barricato in un fast food della catena Burger King a Baltimora, nel Maryland, si è arreso. Dopo alcune ore di trattativa con la polizia, il ricercato per un presunto stupro, ha deciso di rilasciare gli ultimi due ostaggi e di consegnarsi agli agenti. In precedenza aveva liberato altre persone che erano con lui nel ristorante, tra cui una bambina di sette anni. "Ha fatto la cosa giusta", hanno detto i poliziotti.