Baltimora, scontri durante coprifuoco

08:11 - Tensione a Baltimora: pochi minuti dopo l'inizio del coprifuoco, la polizia ha cominciato a lanciare i lacrimogeni per disperdere la folla e rispondere anche a un fitto lancio di bottiglie di plastica. La gente, in strada per protesta perché un afroamericano è morto durante l'arresto, presidia la città con mezzi forniti di cannoni ad acqua pronti ad entrare in azione. L'incrocio dove si erano radunati manifestanti è stato sgomberato.

La calma dopo un'ora - Solo dopo un'ora dall'inizio del coprifuoco a Baltimora la situazione è tornata totalmente alla calma. La polizia ha sgomberato i punti nevralgici della protesta e gran parte della folla di manifestanti è tornata a casa. Il clima in città resta comunque surreale, spettrale, con le strade deserte attraversate solamente da tanti mezzi, anche pesanti, della polizia e della Guardia nazionale. E con centinaia di agenti e soldati dispiegati e impegnati a pattugliare tutte le vie.



Proteste a Ferguson, persona ferita da sparo - Intanto una persona è rimasta leggermente ferita da un colpo di pistola esploso a Ferguson, in Missouri, nel corso di una manifestazione in solidarietà con la comunità afroamericana di Baltimora. La polizia sta indagando per ricostruire l'accaduto. Proteste con decine di arresti anche in altre città Usa, come Detroit e Chicago.