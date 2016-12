Baltimora: nuove marce protesta

Centinaia di persone sono tornate in strada a Baltimora, in marce di protesta al grido di "giustizia per Freddie Gray", il 25enne afroamericano morto una settimana dopo essere stato arrestato. La mobilitazione si è estesa in altre città degli Stati Uniti e al momento è in corso una manifestazione a Filadelfia. A Baltimora è ancora in vigore il coprifuoco che entra in azione alle 22 locali.