Baltimora, 25enne afroamericano muore dopo l'arresto: aperta un'inchiesta

11:12 - La polizia di Baltimora ha avviato un'indagine sulla morte di un afroamericano ferito mentre veniva arrestato una settimana fa. Lo ha reso noto il sindaco, Stephanie Rawlings-Blake, aggiungendo che l'indagine è stata disposta per accertare le responsabilità. L'uomo, che aveva 25 anni e si chiamava Freddie Gray, è morto in ospedale, dove era stato ricoverato dopo esser stato condotto in una stazione di polizia in seguito all'arresto.

Sabato si è svolta una manifestazione di protesta davanti alla stazione di polizia dove Gray è stato portato. E dopo l'annuncio della sua morte, la Justice League di New York, che ha organizzato una marcia "per la giustizia" verso Washington, ha promosso una nuova iniziativa sempre davanti alla stazione di polizia. "Quando è troppo è troppo. La brutalità della polizia deve finire", ha affermato il gruppo in un comunicato.



L'iniziativa fa seguito a un'onda di proteste che da circa un anno investe gran parte degli Usa, sin da quando un agente ha ucciso un ragazzo nero disarmato a Ferguson, in Missouri. Numerosi altri casi del genere si sono poi susseguiti nell'arco dei mesi. L'ultimo dei quali risale solo a pochi giorni fa, ed è avvenuto a North Charleston, in South Carolina, dove un poliziotto bianco ha sparato numerosi colpi alla schiena di un afroamericano che fuggiva a piedi dopo esser stato fermato per motivi banali. Ad inchiodare l'agente, che è stato arrestato e incriminato, c'è un video girato con il telefonino da un testimone.



Non è chiaro invece come Gray sia stato ferito. La polizia non ha diffuso informazioni in merito. Tuttavia, il sindaco di Baltimora Stephanie Rawlings-Blake e il capo della polizia cittadina Anthony Batts hanno affermato che tutte le informazioni verranno diffuse. "Comprendo la frustrazione della comunità e prenderò molto seriamente il mio dovere di trasparenza", ha detto il sindaco. L'avvocato della famiglia Gray, riferisce il Baltimore Sun, ha però accusato la polizia di voler "tenere segrete le circostanze della morte di Freddie fino a quando non avranno sviluppato una versione degli eventi che li assolva da ogni responsabilità". Gray, ha affermato, era in buona salute quando è stato arrestato.