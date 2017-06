Ballottaggio legislative in Francia: partito di Macron verso record ma i socialisti rischiano di sparire

Al primo turno ha disertato le urne oltre il 51% degli oltre 47 milioni di aventi diritto, facendo segnare uno storico record negativo nella V Repubblica. Una percentuale che al secondo turno, secondo i rilevamenti, potrebbe raggiungere addirittura il 53-54%, con il rischio di rendere la vita più complicata a Macron.



Ma solo sulla carta, perché sondaggi alla mano, il partito del presidente, la Republique en Marche (Rem), e l'alleato centrista del MoDem potrebbero accaparrarsi da 440 a 470 su 577 seggi, cifra ampiamente superiore alla maggioranza assoluta (289 deputati).



Divisi e indeboliti, gli altri partiti temono di uscire ulteriormente ridimensionsati dalle urne. La destra dei Republicains avrebbe fra 60 e 90 seggi mentre i socialisti che detenevano la maggioranza nell'Assemblea uscente dovrebbero accontentarsi da 20 a 35 seggi insieme ai loro alleati.



L'estrema destra del Front National che sperava di diventare la prima forza di opposizione otterrebbe solamente da uno a sei seggi, la sinistra radicale (France Insoumise) e gli alleati comunisti da 10 a 25 seggi.



La nuova Assemblea uscirà dalle urne profondamente rinnovata anche perché più di 200 deputati uscenti non si sono ripresentati. La decisione del movimento di Emmanuel Macron di investire un gran numero di candidati della società civile e la nuova legge contro l'accumulo di mandati che ha convinto alcuni a non scendere in lizza per privilegiare il mandato locale, contribuiranno al rinnovamento dei volti dei deputati.