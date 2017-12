Bali, allarme per eruzione vulcano Agung, decine di voli cancellati

Sull'isola di Bali, in Indonesia, è allarme dopo l'eruzione del vulcano Agung: cenere e fumo si sono innalzati in cielo fino a 4mila metri di quota, compromettendo la circolazione area. Secondo le autorità un'altra imminente eruzione è imminente. Al momento l'aeroporto principale di Bali rimane aperto, ma molte compagnie hanno cancellato i voli per timore che la cenere possa danneggiare i motori.