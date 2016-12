Bahrein:sospeso giornale "scomodo"

Il governo del Bahrein ha sospeso le pubblicazioni del giornale indipendente Al-Wasat. L'agenzia ufficiale del Paese riferisce in un breve lancio diffuso nella notte che la sospensione è dovuta "alla ripetuta diffusione di informazioni nocive all'unità nazionale e alle relazioni del Regno con altri Paesi". Brian Dooley, di Human Rights First, ha definito la sospensione "un'altra mossa allarmante del Bahrein per zittire le voci di opposizione".