Bahamas, la nave parte con il figlio a bordo: la disperazione di una madre rimasta a terra

Non è bastata tutta la sua disperazione a fermare la nave da crociera che lasciava il molo di Nassau, alle Bahamas. Urla e piange, prostrata a terra in ginocchio, alzando le braccia al cielo: non ce l'ha fatta una donna arrivata in ritardo con il marito alla partenza della gigantesca imbarcazione a far fermare i motori per raggiungere il figlio lasciato a bordo. A riprendere la scena un altro crocierista che si presta a fare la telecronaca di quanto accade sulla banchina tra i sospiri e le invocazioni degli altri increduli spettatori.