Bahamas: influencer cerca lo scatto perfetto, ma viene morsa da uno squalo

Si è recata alle Bahamas per una vacanza e ha rischiato di tornare con un braccio solo. È quanto accaduto a un’influencer 19enne, Katarina Zarutskie, che, per ottenere uno scatto perfetto, si è immersa in una vasca naturale di squali nutrice alle isole Exuma. Si è distesa sulla superficie dell’acqua e, dopo pochi secondi di posa, uno squalo le ha morso il polso. La ragazza ha avuto la prontezza di estrarre il braccio fuori dall’acqua e tenersi la ferita con l’altra mano per non attirare gli squali con il sangue. Ora sta bene, ma ha dovuto affrontare le aspre critiche degli utenti.