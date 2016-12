Baghdad, doppio attentato: 19 morti

Almeno 19 persone sono rimaste uccise da due autobomba a Baghdad. La polizia ha precisato che 17 persone sono morte e 43 sono state ferite in un primo attacco avvenuto in una strada commerciale nel quartiere sciita di al-Jadida. Nel secondo attentato, a Zafaraniya, nella parte sud della capitale irachena, sono invece state uccise due persone. Il 17 luglio oltre 100 persone sono morte per l'attentato suicida, rivendicato dall'Isis, a Khan Bani Saad.