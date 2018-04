Azerbaigian: due roghi in grattacielo a Baku, era ex Trump hotel

Due incendi sono scoppiati in un grattacielo di 33 piani che era destinato a diventare un albergo Trump a Baku, capitale dell'Azerbaigian. L'edificio era vuoto e non ci sono stati feriti. Il progetto di trasformarlo in un hotel Trump era stato annullato dalla "Trump Organization" nel dicembre 2016, un mese dopo l'elezione del tycoon a presidente degli Stati Uniti.