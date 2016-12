Avvocato chiede in sposa la figlia di Obama: offre mucche, pecore e capre

Invaghitosi di Malia, la primogenita del presidente Obama, dal 2008, ora si è dichiarato offrendo, bontà sua come dote 50 mucche, 70 pecore e 30 capre. Protagonista un avvocato kenyano, la cui età non e' stata rivelata. "Sono interessato a lei dal 2008 - ha affermato Felix Kiprono -. Non sono fidanzato e le prometto di essere fedele". L'uomo è intenzionato a presentare la sua offerta a Obama a luglio, quando il presidente visiterà il Kenya.

"Sto preparando una lettera per Obama - ha proseguito il keniota Kipromo - in cui voglio chiedergli di farsi accompagnare da Malia nel suo viaggio".



L'uomo ha poi tenuto a precisare che il suo amore per la figlia sedicenne dell'uomo più potente del mondo "è vero" e che lui non è interessato alla ricchezza della famiglia Obama. Una volta sposati - promette - i due vivranno una "vita semplice" e lui le "insegnerà a mungere una mucca, e a preparare i piatti tradizionali come ogni altra donna" della sua comunità.