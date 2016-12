Avvistate ancora navi cinesi in acque territoriali Giappone

Per la terza volta in poco più di una settimana una nave militare cinese è stata avvistata in perlustrazione in acque territoriali giapponesi attorno alle isole Kitadaito, a sud dell'arcipelago, nell'Oceano Pacifico. Il ministro delle Difesa Gen Nakatano si è detto "estremamente preoccupato" dopo i precedenti avvistamenti di unità navali cinesi, l'ultimo qualche giorno fa a largo delle isole Kuchinoerabu.