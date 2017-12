Avramopoulos: "Tusk vuole rivedere le quote sui migranti? È anti europeo"

Il documento, anticipato ieri dal quotidiano inglese "The Guardian", "ignora il lavoro che abbiamo fatto insieme negli ultimi anni", ha aggiunto Avramopoulos, che si è detto "in totale disaccordo" con Tusk. Il compito del presidente del Consiglio europeo, ha detto ancora, "è lavorare per l'unità: dobbiamo stare insieme e non alimentare posizioni anti-Ue".



"Il nostro successo nel gestire le migrazioni - ha detto ancora - non può essere attribuito a singoli Stati membri, è il risultato di uno sforzo congiunto. E non possiamo nemmeno opporre la protezione delle frontiere esterne alla protezione dei rifugiati: non stiamo costruendo un'Europa-fortezza". Avramopoulos si è anche detto "fermamente in disaccordo" sul fatto che il sistema di quote per i ricollocamenti sia stato poco efficace. "Il 90% delle persone con i requisiti - ha sottolineato - sono state ricollocate".