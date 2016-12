Avignone, uomo armato si barrica in un hotel dopo aver litigato con l'albergatore: arrestato

Ancora paura in Francia, dove un uomo armato si è barricato per alcune ore in un hotel a Bollène, vicino ad Avignone. Si è arreso dopo una trattativa con la polizia ed è stato arrestato. Sul posto erano arrivati anche gli artificieri. L'uomo si era chiuso nella sua stanza dopo una discussione con l'albergatore. Secondo la gendarmeria, non voleva pagare la camera e ciò avrebbe scatenato la lite.