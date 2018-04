Aviazione israeliana colpisce un campo di Hamas a Gaza

L'aviazione israeliana ha colpito un campo militare di Hamas nella striscia di Gaza. Lo conferma su Twitter l'esercito di Israele. L'attacco è arrivato in risposta al tentativo da parte di quattro palestinesi di penetrare in territorio israeliano per dare fuoco a un'infrastruttura di sicurezza. "Hamas - sottolinea il portavoce dell'esercito - è ritenuto responsabile di tutte le aggressioni provenienti dalla Striscia di Gaza".