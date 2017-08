Autobus di operai cade in mare in Russia: almeno 12 morti

Un autobus con a bordo 35 operai è caduto in mare vicino al villaggio di Volnà, nella Russia meridionale: secondo l'agenzia di stampa Tass, almeno 12 persone sono morte, tre risultano disperse e 20 sono state tratte in salvo. Secondo l'agenzia Interfax, invece, i morti sono 13, mentre quattro superstiti sono in gravi condizioni. Sul posto sono al lavoro 20 sommozzatori.