Autobomba in un campo profughi in Siria, decine i morti

Un'autobomba è stata fatta esplodere in un campo profughi in Siria, nell'area di Dayr az Zor, provocando la morte di decine di persone. L'esplosione è avvenuta tra i giacimenti di gas di Conoco e Jafra, in un'area controllata dalle Forze Democratiche Siriane sostenute dagli Stati Uniti. Secondo l'Osservatorio per i diritti umani, l'attacco è da attribuire all'Isis.