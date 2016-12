Autobomba in centro Baghdad

Almeno quattro persone sono state uccise e altre 11 ferite nell'esplosione di un'autobomba in un garage di un quartiere commerciale del centro di Baghdad. Lo riporta l'agenzia Reuters online, citando polizia e fonti mediche. L'attacco sarebbe avvenuto nei pressi di Saadon Street, in una zona sia di musulmani sunniti che di sciiti e vicino all'hotel Ishtar Sheraton. Al momento l'attentato non sarebbe stato rivendicato.