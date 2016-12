Autobomba a Kabul vicino all'ambasciata Usa, feriti tre afghani

Almeno tre afghani sono rimasti feriti in un attacco bomba nel centro di Kabul, in Afghanistan. L'esplosivo era posizionata in un'auto, appartenente a un dirigente del ministero della Difesa, parcheggiata sul ciglio della strada nei pressi della Corte suprema e dell'ambasciata Usa. L'esplosione ha danneggiato diversi negozi della zona e mandato in frantumi le finestre delle case.