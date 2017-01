Autobomba a Baghdad nel giorno della visita di Hollande: 33 morti, Isis rivendica

Autobomba nel quartiere Sadr City a Baghdad: strage 1 di 10 Ansa Ansa Autobomba nel quartiere Sadr City a Baghdad: strage 2 di 10 Ansa Ansa Autobomba nel quartiere Sadr City a Baghdad: strage 3 di 10 Ansa Ansa Autobomba nel quartiere Sadr City a Baghdad: strage 4 di 10 Ansa Ansa Autobomba nel quartiere Sadr City a Baghdad: strage 5 di 10 Ansa Ansa Autobomba nel quartiere Sadr City a Baghdad: strage 6 di 10 Ansa Ansa Autobomba nel quartiere Sadr City a Baghdad: strage 7 di 10 Ansa Ansa Autobomba nel quartiere Sadr City a Baghdad: strage 8 di 10 Ansa Ansa Autobomba nel quartiere Sadr City a Baghdad: strage 9 di 10 Ansa Ansa Autobomba nel quartiere Sadr City a Baghdad: strage 10 di 10 Ansa Ansa Autobomba nel quartiere Sadr City a Baghdad: strage leggi dopo slideshow ingrandisci

La maggior parte delle vittime sono lavoratori a giornata in attesa di un impiego. Altre 29 persone erano rimaste uccise in tre attentati in varie zone di Baghdad sabato, mentre sette agenti di polizia sono morti invece in un attacco avvenuto domenica nei pressi della città santa sciita di Najaf, nel sud.



La rivendicazione Isis - L'Isis ha rivendicato l'attentato di oggi e un altro compiuto sabato con un bilancio di 28 morti. Lo riferisce la televisione satellitare panaraba Al Jazeera. L'agenzia Ap sottolinea che la rivendicazione è stata postata in un sito online normalmente usato dai jihadisti.