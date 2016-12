Auto travolge studenti: 4 morti

Sale a quattro il numero delle vittime travolte da un'auto in corsa durante una parata studentesca a Stillwater, in Oklahoma. Non c'e l'ha fatta un bimbo di soli 2 anni che era tra le decine di feriti. Tra questi almeno otto rimangono in gravi condizioni. La ragazza alla guida, 25 anni, è stata arrestata e la polizia sospetta abbia perso il controllo dell'auto perché guidava in stato di ebbrezza.