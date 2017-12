Auto sulla folla a Melbourne, c'è anche un italiano tra i 18 feriti

C'è anche un cittadino italiano, non in pericolo di vita, tra le diciotto persone rimaste ferite giovedì a Melbourne, dove un uomo ha lanciato la sua auto a tutta velocità contro la folla. Lo ha indicato la polizia australiana, spiegando che sono in tutto nove gli stranieri ricoverati. Tre persone sono in gravi condizioni. Il primo ministro Malcolm Turnbull ha ribadito che "in questa fase" non è stato stabilito alcun legame con il terrorismo.