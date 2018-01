Auto, la stampa tedesca rivela: usate anche cavie umane per test gas scarico

I gas di scarico delle auto diesel dei colossi tedeschi non sarebbero stati provati solo su scimmie, ma anche su cavie umane. Lo scrivono Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung, rivelando nuovi particolari sui test in cui sono coinvolte Vw, Daimler e Bmw. La Società di Ricerca europea per l'Ambiente e la Salute nei Trasporti, fondata dai 3 colossi dell'auto, avrebbe promosso "un breve studio di inalazione con ossido d'azoto su persone sane".