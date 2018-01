Auto, media: cavie umane per test gas scarico | Merkel: meno emissioni

"Sperimentazioni su 25 persone" - "Venticinque persone sono state sottoposte a controlli alla clinica universitaria di Aquisgrana dopo che avevano respirato, per diverse ore, e in diverse concentrazioni, ossido d'azoto", scrive la Sz. Secondo il rapporto della stessa società di ricerca (Eugt) che ha promosso gli esperimenti, e che viene citata dal giornale, non sarebbero stati rilevati effetti sui pazienti dovuti all'emissione del gas. La società, probabilmente anche alla luce del dieselgate, è stata poi sciolta nel 2017. E gli esperimenti sarebbero stati condotti nel 2014 negli Stati Uniti.



Merkel: "I colossi auto pensino a limitare le emissioni" - E' intervenuta anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, che sollecita i gruppi automobilistici coinvolti nello scandalo a fare chiarezza. £Le industrie dell'auto avrebbero dovuto pensare a limitare le emissioni, non a dimostrarne la presunta innocuità - ha detto il portavoce Steffen Seibert -. Ora i consigli di amministrazione e chi ha commissionato i test dovranno rispondere alle difficili domande su quale fosse lo scopo dei test".



Daimler prende le distanze - Daimler però ha subito preso le distanze da questo nuovo caso. La Sz scrive che l'azienda ha affermato di "non aver avuto alcuna influenza sugli esperimenti" e i vertici dell'azienda hanno diffuso una nota per dire: "Siamo sconvolti dal tipo di esami condotti. E condanniamo aspramente questi test". Daimler ha inoltre annunciato un'inchiesta.



Bassa Sassonia: "Volkswagen faccia chiarezza" - E intanto le autorità politiche chiedono a Volkswagen che faccia subito "piena chiarezza". A rivolgersi ai vertici del colosso auto è Stephan Weil, presidente della Bassa Sassonia, il Land che rappresenta uno dei grandi azionisti della società. Già sabato, a proposito degli esperimenti condotti sulle scimmie, Weil aveva affermato che si tratta di procedure "assurde e nauseanti" e questo, ha spiegato in uno statement, vale ovviamente a maggior ragione se i test sono stati fatti su persone. Weil ha affermato che va chiarito anche lo scopo: se i test non fossero stati promossi per tutelare i lavoratori in fabbrica, ma a scopi di marketing e per le vendite, "non trovo nessuna giustificazione accettabile per procedure del genere"



Per adesso il colosso di Wolfsburg si limita a dichiarare che "non sono in alcun modo accettabili" i test dei gas sulle scimmie e che "chi ha sbagliato pagherà", come assicura il presidente del Consiglio di sorveglianza Hans Dieter Poetsch, che afferma: "In nome di tutto il consiglio di sorveglianza, prendo le distanze con tutte le forze da pratiche del genere. Farò tutto il possibile perché vi sia un'indagine completa sulle procedure. E chi ha la responsabilità ne risponderà".