Auto, la Cina valuta svolta green: stop a benzina e gasolio nel 2040

La voce del Governo - "Queste misure porteranno a profondi cambiamenti nell'ambiente e daranno una spinta allo sviluppo dell'industria automobilistica cinese - ha detto il viceministro dell'industria Xin Guobin -. I costruttori dovranno impegnarsi per migliorare il livello di consumi delle auto tradizionali e sviluppare nuove vetture a basso impatto ambientale in linea con le richieste delle prossime normative".



I costruttori - Il presidente dell'associazione delle case automobilistiche cinesi, Cui Dongshu, ha precisato che si tratterà di "un processo lungo. Potremmo assistere a significative evoluzioni nelle autovetture entro il 2040, forse prima, ma per altri veicoli come i camion sarà difficile".



Case automobilistiche al lavoro - Volvo lancerà la sua prima auto 100% elettrica in Cina nel 2019, mentre Ford metterà in vendita la sua prima ibrida l'anno prossimo, prevedendo che il 70% delle sue vetture disponibili avranno una versione elettrica entro il 2025. Volkswagen prevede di iniziare la produzione di un'auto elettrica in joint-venture con il gruppo cinese JAC già dall'anno prossimo.