Auto contro soldati in Francia: nessun ferito, fermato il conducente

Dopo che l'individuo si era dileguato, nella regione era subito scattata la caccia all'uomo, con molte pattuglie di polizia e gendarmi alla sua ricerca, mentre gli alunni di tutte le scuole della zona erano stati confinati nelle classi e gli istituti, asili compresi, sorvegliati a vista, con allerta massima. Le autorità hanno parlato di un gesto deliberato, ma non è ancora stata confermata la pista terroristica.



La dinamica - I sei-sette militari scampati avevano appena cominciato a fare jogging vicino alla loro caserma quando l'auto ha tentato di travolgerli. Il conducente della Peugeot, risultata rubata nella giornata di mercoledì, era "accompagnato da una passeggera". L'uomo, che proveniva dalla direzione opposta al gruppo dei soldati, ha gridato - a due riprese - diversi insulti, ha minacciato verbalmente un primo gruppo di uomini in uscita dalla caserma e ha poi insultato e minacciato un secondo gruppo per poi tentare di travolgere il gruppo che stava rientrando dalla corsa. I militari però, gettandosi in un fosso, sono riusciti a salvarsi. Non sono chiari i motivi del gesto, ma alla Procura di Grenoble sottolineano che "pare abbia manifestato un forte rancore verso i militari". I soldati aggrediti hanno fornito descrizioni piuttosto precise, compreso il numero di targa del veicolo.