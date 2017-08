Auto contro soldati a Parigi, la Procura indaga per terrorismo

La sezione antiterrorismo della Procura di Parigi ha aperto un'indagine per "tentato omicidio di persone investite di autorità pubblica nell'ambito di un'azione terroristica" in merito all'auto che ha travolto un gruppo di militari alla periferia di Parigi. Nell'incidente sono rimasti feriti sei soldati dell'operazione Sentinelle, due dei quali in modo grave.