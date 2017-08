Auto contro militari alla periferia di Parigi, 6 feriti: si indaga per terrorismo | Fermato un uomo, si cercano complici

Fermato in autostrada con un tranello - Le forze dell'ordine hanno fermato Hammou B, che corrisponderebbe alle segnalazioni legate al ricercato per l'aggressione ai militari. Il 37enne era solo alla guida e si stava dirigendo verso il nord della Francia. Gli inquirenti sono riusciti a rintracciare l'auto grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso il momento dell'attacco. Individuata la vettura in autostrada, la polizia ha creato "una simulazione di imbottigliamento" del traffico per fermare il sospettato. Ne è nata una sparatoria durante la quale il 37enne è rimasto ferito. L'uomo era noto alla polizia per alcuni reati minori. Lo fanno sapere fonti vicino all'inchiesta.



Si cercano altri complici - Gli agenti hanno poi eseguito una serie di perquisizioni in alcuni palazzi nella banlieue di Parigi per trovare eventuali complici dell'uomo arrestato.



Sindaco di Levallois: "Atto deliberato" - Per il sindaco di Levallois, Patrick Balkany, si è trattato di "un atto indubbiamente deliberato": secondo il primo cittadino infatti l'auto, una Bmw, sostava in attesa e all'improvviso ha accelerato "molto velocemente" travolgendo il gruppo di 6 militari del 35mo reggimento di fanteria. Anche la Prefettura ha sottolineato che l'aggressione ai militari è stata "volontaria". L'indagine, aperta per "tentato omicidio di persone investite di autorità pubblica nell'ambito di un'azione terroristica", è stata affidata alla direzione regionale della Polizia Giudiziaria (DRPJ), alla direzione centrale della Polizia giudiziaria (DCPJ) e alla direzione generale della Sicurezza interna (RPS).