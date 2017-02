Tre persone sono rimaste ferite dopo che un uomo, armato di coltello, ha lanciato la sua auto contro la folla in un'area pedonale nella città tedesca di Heidelberg. Lo riferisce la Bbc online. L'uomo, che poi si è dato alla fuga, è stato intercettato dalla polizia e ferito a colpi di pistola: è ricoverato in ospedale. Uno dei tre feriti sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori: "Non è terrorismo".