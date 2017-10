Auto contro la folla a Londra, Scotland Yard: rilasciato il guidatore

E' stato rilasciato ma resta sotto indagine l'uomo che sabato a Londra guidava l'auto piombata sulla folla davanti al Museo di Storia naturale. L'incidente, avvenuto nel quartiere di South Kensington, ha provocato undici feriti, nessuno dei quali è grave. A dare notizia del rilascio è stata Scotland Yard, secondo cui il 47enne resta indagato per guida pericolosa. Si ribadisce che quanto accaduto non è un reato di terrorismo, ma un incidente stradale.

L'incidente di sabato - L'auto era piombata sulla folla intorno alle 14.20, ora locale, nel pomeriggio di sabato, quando l'area intorno al Museo di Storia naturale è molto frequentata. Il bilancio finale avrebbe potuto essere anche molto più grave. Inizialmente si temeva fosse un attentato e diverse stazioni della metropolitana tra cui Sloane Square e South Kensington erano state chiuse. Anche su Twitter era partito il tam tam per lanciare l'allarme con messaggi su Twitter come: "Ho visto un'auto che si dirigeva verso la folla. A me non è accaduto nulla, ma vi prego di dirlo ai vostri amici se sono qui presenti vicino al museo nazionale". Un altro ha aggiunto: "Sembra che un ragazzo abbia cercato di falciare le persone davanti al museo di storia naturale".