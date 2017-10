Auto contro folla a Londra, Scotland Yard: "Incidente stradale"

La polizia di Londra ha fatto sapere che l'investimento di persone da parte di un'auto vicino al Museo di storia naturale non è legato al terrorismo ma è trattato come un "incidente stradale". Lo ha fatto sapere Scotland Yard, confermando l'arresto di un uomo sulla scena. Il bilancio è di undici persone ferite, di cui nove ricoverate in ospedale. Lo hanno riferito le autorità sanitarie londinesi.