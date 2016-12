Auto con migranti tornate a Vienna

I volontari partiti da Vienna a bordo delle loro auto per recarsi in Ungheria a recuperare i profughi sono rientrati in Austria. I promotori dell'iniziativa annunciano sui social: "Stiamo festeggiando coi migranti il successo del corteo". Alcuni di loro hanno scelto di viaggiare in "blocchi" per ridurre il rischio di essere fermati dalla polizia ungherese.