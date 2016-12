Auto cade in acqua, muore famiglia

Un'intera famiglia ha perso la vita in un terribile incidente nella contena di Donegal, in Irlanda: si è salvata solo una bimba di circa nove mesi. La tragedia si è consumata sul pontile Buncrana, nota attrazione turistica della zona, dove la famiglia si era recata in auto probabilmente per ammirare il tramonto: l'auto è finita in acqua, e per padre, madre e due figli non c'è stato scampo. La neonata è stata salvata dall'intervento di un passante.