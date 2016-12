Austria, Van der Bellen: vincono europeismo e solidarietà

"Voglio essere il presidente di tutti gli austriaci". Lo ha detto Alexander Van der Bellen alla tv pubblica. "Porgo la mano anche agli elettori di Hofer. Il mio obiettivo per i prossimi anni è che i cittadini, che mi incontreranno dicano 'Guarda, il nostro presidente' e non solo 'il presidente'", ha aggiunto. Il professore ha detto di essersi impegnato per "un'Austria europeista" e per i "vecchi valori di libertà, uguaglianza e solidarietà".