Austria, valanga travolge due gruppi di scialpinisti in Tirolo: 5 morti

Una valanga ha investito due gruppi di scialpinisti, provocando almeno cinque morti sui monti nei pressi di Wattens, in Austria. Le vittime sono originarie della Repubblica Ceca. In totale sarebbero diciassette le persone coinvolte nell'incidente, due delle quali sono state tratte in salvo. L'enorme slavina si è staccata verso le ore 12 sulla forcella Junsjoch. Sono intervenuti i soccorsi e la polizia di Innsbruck.