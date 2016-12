Austria, tonfo alle elezioni presidenziali: il cancelliere Werner Faymann annuncia le sue dimissioni

Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale 1 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 2 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 3 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 4 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 5 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 6 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 7 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 8 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 9 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 10 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 11 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 12 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 13 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. 14 di 14 Ansa Ansa Faymann, il cancelliere austriaco lascia dopo la debacle elettorale Il cancelliere socialdemocratico austriaco Werner Faymann si è dimesso a seguito del trionfo della estrema destra al primo turno delle elezioni presidenziali. leggi dopo slideshow ingrandisci

"Dico grazie con profonda convinzione" - "Quando si ha l'onore di essere cancelliere dell'Austria per sette anni e mezzo si dice grazie, con profonda convinzione". Questa la dichiarazione ufficiale con cui Faymann ha annunciato le sue dimissioni, denunciando una perdita di consenso all'interno del proprio partito, l'Spoe. "Quando ripenso a questi anni posso dire di essere orgoglioso di questo Paese", ha aggiunto.



Nei giorni scorsi Faymann aveva ricevuto pressioni da parte dei sindacati e dall'ala giovanile del partito, l'Spo, per le sue posizioni sulle leggi in materia di asilo e per la sconfitta del partito durante le presidenziali di due settimane. "Avere la maggioranza del partito non è sufficiente", ha fatto sapere il portavoce di Faymann citando lo stesso cancelliere durante una conferenza stampa convocata in fretta.



Il risultato delle presidenziali segue quelli altrettanto negativi subiti dai socialdemocratici in alcune recenti elezioni locali. Anche i popolari se la passano male, mentre la forza in ascesa nel Paese sembra essere appunto l'Fpo, partito che fu guidato da Haider e che preoccupa l'Europa.



Il vice di Faymann nominato cancelliere ad interim - L'ufficio presidenziale austriaca ha annunciato che il vice cancelliere austriaco Reinhold Mitterlehner sarà nominato cancelliere ad interim in sostituzione del dimissionario Werner Faymann. Mitterlehner fa parte del partito popolare Oevp, formazione di centro destra e partner di coalizione dei socialdemocratici di Faymann.