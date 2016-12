Austria, stop ai treni: troppi profughi Usa verso accoglienza 10mila migranti

Le Ferroviere austriache hanno bloccato "completamente" il transito di treni "da e per" l'Ungheria a causa di un imminente "sovraccarico" dovuto all'afflusso di profughi. Intanto la Polonia ha dato il suo ok al sistema di ripartizione per quote proposto dalla Commissione europea. Fanno discutere alcuni sindaci francesi:"Accettiamo solo cristiani". Gentiloni: "L'Italia sta agendo bene". La Casa Bianca annuncia che gli Usa si prepareranno ad accogliere 10mila migranti nel 2016.