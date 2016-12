Austria, sono 71 i morti nel Tir Arrestati quattro uomini

Si aggrava il bilancio dei migranti trovati morti in un Tir abbandonato su un'autostrada austriaca . I cadaveri sono 71: tra di loro ci sono otto donne e quattro bambini, che probabilmente tentavano di emigrare in Europa. La polizia ungherese ha annunciato l'arresto di quattro uomini, tre bulgari e un afgano. Tra loro il conducente del Tir, un camion di origine slovacca con targa ungherese, abbandonato non lontano dalla frontiera magiara.

Fermate diverse persone - Diverse persone sono state fermate in seguito alle indagini scattate dopo il tragico ritrovamento. Il Tir era stato abbandonato lungo l'autostrada A4 e il conducente, a differenza di quanto si pensava inizialmente, non è un cittadino romeno, come rende noto il ministero degli Esteri di Bucarest. In precedenza infatti il vicepremier ungherese aveva affermato che il camion, partito da Budapest, fosse stato utilizzato da un romeno.